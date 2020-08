Il giramondo Vojvoda, roccia kosovara che ha portato allo scippo del Torino all'Atalanta

Un passaporto da giramondo: le origini, e il sangue, del Kosovo, il luogo natale la Germania, quello della crescita il Belgio. Adesso l'Italia: il terzino Mergim Vojvoda è da qualche ora ufficialmente un nuovo rinforzo per la fascia destra - non solo, visto che sa fare anche il centrale - del Torino, che potrà contare adesso sui suoi muscoli per dimenticarsi le tristezze accumulate nell'ultima stagione. Affermatosi agli occhi dei club europei nella Jupiler League, prima col Mouscron e poi con lo Standard Liegi, il classe '95 è stato al centro di uno "scippo" di mercato come quello operato dal Torino ai danni di un'Atalanta che sembrava ormai averlo in pugno da giorni. Grandi numeri a livello difensivo per lui, che nonostante una poca propensione ad incidere in fase di rifinitura, sa come essere costantemente coinvolto nel gioco della sua squadra. Se c'è da scegliere in che direzione fare il prossimo passo, però, c'è da giurarci, sarà indietro. La forza di Vojvoda, secondo chi lo conosce bene, è proprio nell'attenzione in fase difensiva, e il Toro lo sapeva bene quando ha chiuso l'acquisto.