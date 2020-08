Il giro dei portieri che non ti aspetti: Meret, Pau Lopez, Perin e Sirigu

vedi letture

Sembrava potesse essere un'annata abbastanza tranquilla sul fronte portieri, invece l'estate calma può diventare torrida. Perché Salvatore Sirigu fa partire il valzer, Sepe lo alimenta, ma anche su altri fronti non si può considerare il domino prodotto. Sirigu andrà via dal Torino, non ha nessuna intenzione di rinnovare dopo le ultime annate e la stagione non è piaciuta per niente. Bisognava alzare l'asticella, si è addirittura abbassata, dovendo lottare per la salvezza. La Roma potrebbe puntare su di lui.

PAU LOPEZ DOVE VA? Perché il problema dello spagnolo è che comunque è a bilancio per una cifra intorno ai 17 milioni di euro, alta per chiunque cerchi un portiere. Un eventuale addio in prestito (ci sono un paio di squadre di Premier, il Valencia ha problemi economici) significherebbe aprire un buco che potrebbe, appunto, essere riempito da Sirigu. Oppure Perin, perché la Juventus dovrà cedere il portiere. In questo senso l'infortunio di Gollini potrebbe aprire le porte dell'Atalanta all'ex Genoa, ma anche qui si valuta per stipendi e su domini che probabilmente partiranno, ma saranno low cost.

E MERET? È un'altra domanda curiosa, perché De Laurentiis lo vorrebbe titolare al posto di Ospina, anche per non depauperare un investimento fatto qualche tempo fa, da 27 milioni. Gattuso preferisce il colombiano e vorrebbe un altro secondo, esperto ma che sappia quali sono le gerarchie, per non venire messo in discussione. Tutto potrebbe rimanere fermo. Oppure far partire il domino che, almeno parzialmente, inizierà comunque.