Il Giudice Sportivo come Ponzio Pilato: 10 mila euro di multa a tutti

Tanto attesa quanto pilatesca. La non decisione del Giudice Sportivo sulla "goliardata" di Kessie-Bakayoko, con precedente rissa nel finale di Milan-Lazio, non può che essere giudicata così. Diecimila euro di multa per tutti quelli colpevoli di aver anche solo preso marginalmente parte alla ridda finale, come se fosse tutto uguale, una sorta di filtro taglio alto per evitare di generare ulteriori polemiche. Così Kessie, Patric, Leiva, Musacchio, Luiz Felipe e Bertolacci, più Simone Inzaghi per avere contestato le decisioni arbitrali e il Milan per due sputi di un suo tifoso in direzione del tecnico laziale.

COME ESSERE CREDIBILI? - La verità è che, è vero, non è stata una tragedia quella di sventolare una maglia avversaria dopo la partita. Ma farlo al termine di una rissa, dopo una settimana di polemiche per l'uscita di Acerbi contro il Milan, è sembrato davvero un gesto stupido, da condannare. Forse non da squalificare, ma è mettere sempre benzina sul fuoco (anche in vista della prossima semifinale di Coppa Italia) dopo una sfida che aveva già avuto i suoi bei duelli. Come può essere credibile un Giudice Sportivo che decide di declinare la propria responsabilità su un fatto evidente, seppur non segnalato dalla Procura Federale?

L'INDAGINE SUCCESSIVA - È chiaro che qualcosa andrebbe revisionato, nei compiti e nella sfera di giudizio del Giudice Sportivo. Può un comportamento antisportivo come quello di Kessie-Bakayoko, a favore delle telecamere di tutto il mondo, passare inosservato perché non segnalato dagli ispettori? Chiaro che no, se non per un cavillo burocratico che permette di diventare Ponzio Pilato e non vedere, non sentire, non giudicare. Almeno fino a che l'indagine della Procura Federale non avrà riscontrato delle irregolarità che, da prova televisiva, appaiono evidenti.