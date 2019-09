Il giusto compromesso, alla ricerca dell'equilibrio: primi sorrisi per Di Fra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vince, non subisce reti, respira. Per la prima volta dall'inizio della stagione, Eusebio Di Francesco può essere contento al 100% della prestazione offerta dalla sua squadra. Quella ammirata contro il Torino è una Sampdoria accorta, determinata e compatta, che non concede nulla al pericoloso attacco degli avversari e conquista un successo meritato, grazie alla rete di un ritrovato Manolo Gabbiadini. Il 3-4-1-2 ha funzionato e ha dato risposte confortanti anche nella fase offensiva: le due punte si muovono bene e creano tanto, grazie soprattutto al supporto degli esterni di centrocampo.

La ricerca dell'equilibrio - In questa delicata prima fase di campionato, Di Francesco si è un po' snaturato, integrando la propria filosofia a quella di Marco Giampaolo. Un giusto compromesso, un ibrido che ha convinto, ma la prestazione odierna "deve essere un punto di partenza, non un punto di arrivo", come ha dichiarato lo stesso ex tecnico di Roma e Sassuolo. La ricerca del giusto equilibrio è la missione principale delle prossime settimane; fiducia e sicurezza, la Samp conta di arrivare alla sosta mettendo altro fieno in cascina.