Il gol dell'ex Kulusevski e CR7 in volo: Juventus show a Parma, è 0-2 al 45'

Quando al ventisettesimo di Parma-Juventus Cristiano Ronaldo salta in aria sui difensori del Parma, la mente torna a quella dell'uomo nello spazio, quando Murru lo vide salire in cielo e la Sampdoria segnare un gol meraviglioso. Incorna di testa su Gagliolo e sorride, sebbene non dia la sensazione di meraviglia unica dell'altra volta. Dopo la serie di rigori, stecca all'ultimo compreso, CR7 fa un bel gol e sigilla un vantaggio ben più che meritato dei bianconeri per 0-2. Dove dall'inizio Pirlo sceglie l'ex Kulusevski e l'idea si dimostrerà azzeccata. Perché dopo ventitre minuti d'emozioni, è lo svedese a mettere in rete con un bel piattone, alle spalle di Sepe, dopo che Gagliolo se lo dimentica in area.

Buffon c'è. Sempre E dire che, dopo un iniziale forcing Juventus, il Parma s'era svegliato. Solo che la tattica, contro una Juve arrembante, risulta quasi scontata. Difesa bassa e contropiede, con Gervinho che corre veloce ma poco accompagnato dai compagni. Al quindicesimo ce la fa Kucka, rincorso troppo tardi da Alex Sandro, ma Buffon para splendidamente. Come sempre. Il possesso palla è tutto di marca bianconera, Morata è ispirato e l'assist per il 2-0 di Ronaldo è una sua pennellata destra. A un centimetro dal 3-0 allo scadere, con Bonucci, a miglia di distanza da un Parma in difficoltà. La Juventus dei primi 45' del Tardini è uno spettacolo.