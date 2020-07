Il gol dell'ex: Veretout su rigore spiazza Terracciano, Roma avanti 1-0 sulla Fiorentina

Su un pallone a scavalcare la difesa, Chiesa tiene in gioco tutti rimanendo più basso della linea, Lirola perde il contatto con la palla chiedendo scusa a Iachini e Bruno Peres si inserisce. Lo stesso ex Juventus, in ritardo, colpisce con una ginocchiata il laterale brasiliano della Roma. Dagli undici metri Veretout spiazza facilmente Terracciano, per il classico gol dell'ex. Allo scadere è Roma-Fiorentina 1-0.