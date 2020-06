Il gol della svolta per Rafael Leao? Il portoghese riscatta critiche e panchina

Un gol bello e voluto. Rafael Leao, entrato nella ripresa, ha chiuso lo show rossonero di Lecce con un bel colpo di testa in tuffo su assist dalla destra di Conti. Chissà che per il portoghese non sia la rete della svolta, scrive il Corriere della Sera. In questo rush finale - e in attesa del ritorno di Ibra - una sua mano farebbe parecchio comodo.