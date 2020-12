Il gol di Dzeko e un palo: a Bergamo meglio la Roma. Atalanta sotto di uno all'intervallo

All'intervallo è la Roma di Fonseca a condurre le danze in casa dell'Atalanta: 0-1 il risultato parziale a fine primo tempo, grazie al gol messo a segno da Dzeko quasi immediatamente. Neanche il tempo di sistemarsi, che il bosniaco l'ha sbloccata, con un mancino tutto freddezza su ispirazione di Mkhitaryan. L'Atalanta non approccia al meglio l'incontro, e cinque minuti dopo rischia di essere sul doppio svantaggio, ma deve ringraziare uno dei tanti ex, Spinazzola, che grazia l'avventata uscita di Gollini, fermato dal palo nel suo tentato scavino. La reazione della Dea tarda ad arrivare, e alla mezz'ora è De Roon che prova a dare la sveglia ai suoi, ma il suo tiro è facile per Mirante. Ma sono ancora della Roma le migliori occasioni nel primo tempo, entrambe nel recupero: prima Pellegrini impegna Gollini su punizione, poi Pedro, nell'azione dopo, sparacchia fuori. Possibile che Gasperini vada cambiando sin da subito: l'Atalanta vista in questi primi 45' non sembra lei, e ci sarà bisogno di qualcosa in più per superare una Roma fin qui molto attenta.