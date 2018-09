Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del primo pomeriggio. La Quota azzurra della Serie A: i possibili nazionali, club per club - Leggi la news, CLICCA QUI! LIVE TMW - Jorginho: "Sarri e Ancelotti? Differenze...

Fiorentina, Biraghi: "La fascia di Astori non si tocca. Pagheremo le multe"

PSG, Buffon: "La Juve in vetta non mi stupisce. A Napoli niente errori"

Cragno: "Portiere titolare? Per fortuna non faccio io le gerarchie"

Via alla Nations League: come funziona. Tutti i gruppi della Lega A

Via alla Nations League: le Leghe B, C e D. Tutte col sogno Europei

Chievo, ceduto Sowe in prestito al CSKA Sofia

Via alla Nations League: tutte le date e il calendario del torneo

Jorginho: "Al Chelsea per il bene di tutti, club compresi"

Via alla Nations League: Polonia e Portogallo gli ostacoli per Mancini

Milan, Leonardo su Kakà: "Per adesso non avrà un incarico preciso"

Cassano rinuncia al corso per ds. Vuole ancora giocare

Milan, la valutazione di Paqueta alle stelle ma Leonardo non molla

Una nuova data unica per il calciomercato. Vincerà la Premier League?

Il gol fuori casa e la rivoluzione del calcio moderno. Da Eusebio in poi

Napoli, Albiol: "La Serie A non è la Liga: per CR7 difficile fare 40 gol"

Inter, Handanovic: "Non vediamo l'ora di misurarci con la Champions"

Jorginho da Coverciano: "Chiellini un punto di riferimento per tutti"

Zidane: "Ecco perché la Juve ha battuto il Real. CR7 leader in campo"

Adesso, a Nyon, è diventata nuovamente argomento di discussione per quella che sarebbe una rivoluzione storica. La più importante nel calcio moderno, dopo la VAR, dopo il retropassaggio al portiere con l'impossibilità di prendere il pallone con le mani. Per un gioco che cambia. Che qui torna all'antico. Ma che vuole evitare che la matematica sia padrona anche del gioco, dopo aver fagocitato conti e progetti tecnici.

Una away gol rule introdotta nelle Coppe Europee nel lontano 1967 e con il primo gol desisivo siglato dal fuoriclasse portoghese Eusebio. Allora, infatti, si rischiava di incorrere sia nelle ripetizioni della gara o pure nel rischio della celebre e temutissima monetina. Così il calcolo dei gol fuori casa fu introdotto e fu Eusebio, nella gara del suo Benfica contro il Glentoran, a siglarlo. Già nel 2011 il dt della UEFA, Andy Roxburgh, sotto pressione proponeva di togliere la regola, proposta poi finita nel vuoto.

Una rivoluzione storica. Perché i gol in trasferta hanno spesso cambiato il corso delle più grandi competizioni internazionali. Perché segnare fuori casa finora ha segnato gare al cardiopalma. Perché esultare lontano dalle mura amiche valeva doppio ma, nelle proposte discusse ieri tra gli allenatori europei al forum di Nyon, c'è anche quella di cancellare la regola. La Roma che batte il Barcellona ai quarti di finale di Champions League, la scorsa stagione. L'Inter che cade nel 2012 contro il Marsiglia. Il golazo di Iniesta tre anni prima in Chelsea-Barcellona. Storie che, con la nuova ipotetica e probabile regola, sarebbero finite diversamente. Ai supplementari o con una nuova qualificata.

