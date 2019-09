Il gol sull'asse Biraghi-D'Ambrosio è il manifesto della nuova Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ieri sera, nella sfida vinta di misura contro la Lazio, l'Inter è scesa in campo con quattro calciatori italiani su undici. Non c'era Stefano Sensi, sostituito per meno di un'ora di gioco da Vecino solo perché Antonio Conte aveva necessità di fargli prendere fiato dopo un avvio di stagione da assoluto protagonista.

La Juventus martedì scesa s'è presentata al Rigamonti col solo Bonucci, il Napoli col solo Lorenzo Insigne. Un dato in controtendenza rispetto alle ultime stagione: perché in queste speciali classifiche l'Inter era sempre la pecora nera. E invece, adesso, è l'esempio virtuoso.

Il gol che ha deciso il match, e ha consegnato all'Inter la quinta vittoria in altrettante partite di campionato, è arrivato grazie a un assist di Cristiano Biraghi e a un colpo di testa vincente di Danilo D'Ambrosio. Il primo è arrivato questa estate dalla Fiorentina, in uno scambio con Dalbert, al secondo poche settimane fa è stato rinnovato il contratto fino a giugno 2022.

Un'azione che è un po' il manifesto di una nuova Inter, della decisione di Marotta che, dopo aver puntato su Antonio Conte, ha deciso di alimentare il gruppo di italiani acquistando dall'estero, nella maggior parte dei casi, solo quando si fiutava una reale occasione di miglioramento della squadra. Quindi Godin, Lukaku e Alexis Sanchez, con quest'ultimo al lavoro per essere presto al 100%.

Poi ci sono le eccezioni (Lazaro è chiaramente una riserva), ma gli altri investimenti importanti il club nerazzurro ha deciso di concentrarli sull'inserimento in rosa di calciatori italiani: innanzitutto il riscatto di Politano dal Sassuolo, poi i 50 milioni di euro spesi per prelevare Barella dal Cagliari e l'acquisto di Stefano Sensi. Oltre al prestito di Cristiano Biraghi. Tutti calciatori al centro del nuovo progetti, tutti giocatori che stanno facendo di questa Inter una squadra basata anche su un gruppo di italiani. Negli ultimi anni non era mai capitato.