Il graffio di Ronaldo: buona la prima, nel lungo percorso verso Madrid

© foto di Insidefoto/Image Sport

Buona la prima. Non potrebbe esserci titolo, o considerazione, più facile e banale, per la Juventus di Cristiano Ronaldo. Che solleva la Supercoppa: primo trionfo nell'era del portoghese. Il primo di una lunga serie? Non prendiamoci in giro, l'obiettivo della Vecchia Signora, da Agnelli in giù, è un'altra coppa. Un altro stadio, un'altra finale, un altro traguardo. A Gedda contro il Milan è andata in scena la prima prova di uno spettacolo che la Juve va definendo persino nei suoi più piccoli dettagli. La Supercoppa era quasi un tabù, per Allegri e i suoi, ma era un tabù con cui tutto sommato si poteva convivere. È andata, da questa sera, ad arricchire la carriera di uno dei giocatori più vincenti di sempre. Che, tanto per cambiare, ci ha messo il suo zampino, quello che fa davvero la differenza.