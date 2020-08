Il gran finale di Banega contro il suo passato. Deludente ma per l'Inter redditizio

Destino vuole che la sua ultima partita col Siviglia sia una finale di Europa League, alzata al cielo già due volte. Destino vuole che l'ultima grande sfida europea (lo aspetta l'Al Shabab) arrivi contro quell'Inter che nel 2016 lo acquistò a parametro zero, consegnandogli le chiavi del centrocampo.

Ever Banega a Milano non riuscì a imporsi anche se in fin dei conti i numeri non furono così male: 28 presenze, 6 reti e 7 assist. Quell'Inter iniziò male con Frank de Boer e finì peggio con Stefano Pioli: l'argentino ebbe anche dei lampi nei primi mesi del 2017 salvo poi chiudere la stagione molto spesso in panchina.

In compenso il Tanguito si è rivelato manna per le casse societarie: preso senza dover pagare il cartellino, fu venduto un anno dopo proprio al Siviglia che aveva lasciato 12 mesi prima. A fronte di un corrispettivo di 9 milioni: tutti di plusvalenza, dando un contributo importante al processo di risanamento delle finanze societarie in ottica Fair Play Finanziaria. Da come la si vede, in fondo, anche una parentesi negativa è stata un successo.