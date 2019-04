Il grande caos. Che fa il gioco di Juventus, Napoli e Lazio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un passo indietro. Finisce la finestra estiva di calciomercato e ad Appiano Gentile, come a corso Vittorio Emanuele, è tutto un pullulare di sorrisi e dammi il cinque. Non potrebbe essere altrimenti, nonostante il mancato arrivo di Luka Modric. Senza la ciliegina, c'era comunque da complimentarsi per una torta che era stata preparata con plusvalenze e tanti acquisti. Radja Nainggolan, Sime Vrsaljko, ma anche Keita Balde, Stefan De Vrij, Matteo Politano, Kwadwo Asamoah e Lautaro Martinez. L'Inter come anti-Juventus era pensiero piuttosto comune, l'Inter almeno alla pari del Napoli era pensiero quasi scontato.

Poi è arrivata la prova dei fatti, il campo che ha raccontato e sta raccontando tutt'altro. Perché l'isterismo ha preso presto il posto dell'interismo e la tranquillità è diventata già a fine 2018 solo un miraggio. L'arrivo di Marotta a stagione in corso, poi il caso Nainggolan, quello Perisic e soprattutto quello Icardi. Scoppiato (o meglio, fatto scoppiare) subito dopo la chiusura della finestra di calciomercato di gennaio. E che quindi si trascinerà fino all'estate, fino a quando le parti si divideranno dopo mesi in cui nessuno ha voluto fare un passo indietro. In cui, sia Spalletti che Icardi, hanno frapposto l'io al noi.

Anche peggiore la situazione della Roma. Umiliante la sconfitta contro il Napoli che è frutto di una precisa strategia autodistruttiva. Scelte estive discutibili, uomini sbagliati al posto sbagliato e cambiamenti no sense a stagione in corso: tutto è stato fatto secondo una logica che non è e non può essere quella della grande squadra. Che mettono in discussione anche la partecipazione alla prossima Europa League e costringeranno all'ennesima rivoluzione estiva. Che vuol dire ripartire da zero, ricostruire e quindi inseguire, meno di un anno e mezzo dopo una semifinali di Champions League che doveva rappresentare il volano per una Roma finalmente da Scudetto. E che è invece stato l'inizio della fine.

Meno caotica, ma da monitorare anche la situazione di casa Milan. Sono bastate due sconfitte consecutive dopo un 2019 fino a quel momento perfetto per rimettere in discussione la posizione di Gennaro Gattuso. Per far riemergere davanti ai microfoni Leonardo e far tornare in auge i dissidi tra dirigente e allenatore che si sono trovati nello stesso progetto, che lavorano insieme, ma di certo non si amano.

In una stagione di transizione, in cui fino a gennaio è successo tutto e il contrario di tutto, Gattuso è stato il vero punto fermo, l'uomo a cui ancorarsi quando non c'erano altri punti fermi. E anche per questo i tifosi sono dalla sua parte. Inevitabile la sua conferma se il Milan dovesse riuscire ad arrivare tra le prime quattro dopo una stagione in cui il cambio di proprietà è stato uno dei tanti temi che hanno attraversato la stagione. Discorso diverso, invece, se il Milan dovesse finire il campionato dal quinto posto in giù. E soprattutto se Conte dovesse dare la sua disponibilità.

Con questi chiari di luna, non solo in questa stagione il gap con Juventus e Napoli non s'è ridotto, ma è sembrato addirittura ampliato. Casi su casi che non fanno parte del mondo bianconero, né di quello partenopeo, e che in vista di questo rush finale fanno il gioco della Lazio. Che non investe come l'Inter, non avrà in Champions i picchi della Roma né la storia del Milan. Ma ha continuità aziendale, ha un progetto che non cambia ogni sei mesi. Ha una identità, valore aggiunto troppo spesso sottovalutato.