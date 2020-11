Il grande ex bianconero Furino: "Con la Lazio si vince in mezzo. Ma CR7 può deciderla sempre"

Beppe Furino, ex mediano della Juventus negli anni '70 e '80, commenta, intervistato da "Il Sussidiario.net", alcuni temi relativi a Lazio-Juventus, match di campionato in programma oggi alle 12:30: "Lazio-Juve? Dovrebbe essere una partita combattuta, un incontro molto incerto. Giudico la Lazio un’ottima squadra in grado sempre di far bel calcio. Credo quindi che si possa attendere una buona prestazione dalla formazione biancoceleste. Morata? Morata ha iniziato bene la stagione, speriamo quindi che continui così. Per ora è sulla buona strada. Dove si deciderà la sfida? A centrocampo dove si decidono tutti gli incontri. Poi se hai uno come Cristiano Ronaldo può finalizzare sempre al meglio tutte le azioni di gioco".