Il grande fallimento del Milan cinese: ricavi per 606mila euro dall'Asia

"Hai tra i 6 e i 16 anni e vuoi divenrare un giocatore dell'Ajax? Unisciti ai clinic del'Abcoude e diventa il nuovo Matthijs de Ligt". La società olandese, dilettantistica, cresce giovani prospetti da anni: nel verde della zona della Vinkeveense Plassen, non distante da Utrecht, è...

Gli introiti provenienti dall'Asia sono il grande fallimento del Milan cinese che in Italia ha avuto come rappresentanti Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. Nel business-plan presentato da Fassone nel 2017 erano stati fissati a 90 milioni di euro i ricavi provenienti dal mercato asiatico. Un anno dopo invece - scrive 'Calcio & Finanza' - a bilancio a quella voce sono stati messi solo 606mila euro.

