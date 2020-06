Il grosso affare Mauro Icardi, per l'Inter e per il Paris Saint-Germain

vedi letture

Mauro Icardi per 50 milioni di euro più 8 di bonus al Paris Saint-Germain, cifra scontata rispetto ai 70 pattuiti dalla clausola del riscatto, è comunque un affare. Per tutti. Venti reti in trentuno partite giocate, pur in una lega con avversarie di non primissimo livello, pur in un campionato dove l'ultima delle riserve del Paris sarebbe un titolare altrove, sono uno score importante. All'Inter i numeri di Maurito sono stati da cannoniere di razza, da uno dei migliori 9 dell'ultimo decennio. Solo che la storia era logora e svenderlo era il rischio più impellente. Però Marotta e Ausilio, con l'intermediazione di Gabriele Giuffrida che a fari spenti e dietro le quinte ha curato l'operazione in uno smart working senza sosta, sono riusciti a chiudere l'affare con Leonardo. Tutti felici, in fondo. Perché Icardi a Milano aveva fatto il suo tempo, la rottura era totale e le quarantanove fredde e gelide parole d'addio lo raccontano meglio d'ogni altra cronistoria. A Parigi gli abbracci coi nuovi compagni, il legame della moglie Wanda con le famiglie dei suoi colleghi, spiegano una storia differente. Non certo quella di un amore che durerà per sempre, ma un'occasione che certamente Leonardo non voleva farsi sfuggire. Certo, magari Thomas Tuchel, allenatore (per ora) del PSG, avrebbe preferito anche altri nove. E per questo sull'altare del sacrificato potrebbe finire addirittura lui, e Icardi trovarsi Massimiliano Allegri per la stagione che verrà. Scenari, certo, nessuna certezza perché dipenderà dalla Champions League ma il presente dice che questi soldi, questo trasferimento, è stato un bene per tutti. Anche di più, per l'Inter: perché in questo periodo di crisi, far cassa non è facile e pensare che in caso di cessione alla Juventus, incasserà altri 15 milioni, è una ciliegina niente male. Un grosso affare, per tutti.