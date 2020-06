Il grosso rebus Gonzalo Higuain: il maxi ingaggio spaventa tutte le pretendenti

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Gonzalo Higuain, ieri fermatosi in allenamento ma senza riportare lesioni. Resta in dubbio per la gara contro il Milan di Coppa Italia così come è un punto interrogativo il suo futuro. Paulo Dybala che si è riconquistato la Juventus è l'altra faccia della medaglia di un'estate, la scorsa, a un passo dal duplice addio. Higuain è sempre vicino a salutare la Juve: l'ipotesi crescente è quella di un ritorno al River Plate ma i 7,5 milioni di ingaggio sono decisamente fuori portata per tutti, anche per Los Angeles Galaxy e Wolverhampton.