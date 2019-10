Il cuore viola De Paul e la posizione di forza dell'Udinese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nueva aventura. Parte da un cuore viola e da un'azzardata storia su Instagram quella di Rodrigo De Paul che ha rinnovato il suo contratto con l'Udinese . Anno di scadenza: 2024. Almeno sulla carta, con ingaggio maggiorato, per tacere le voci e per far andare avanti il matrimonio senza sobbalzi almeno fino all'estate. Mesi fa, invece, sotto l'ombrellone l'argentino di Sarandi postò un cuore viola perché la destinazione sembrava certa. L'affare fatto. Il passaggio sicuro. Negli ultimi giorni e nelle ultime ore dell'ultimo calciomercato, l'agente e la dirigenza della Fiorentina avevano trovato l'accordo totale. Senza fare i conti con l'oste Udinese che prima aveva aperto in precedenza alla cessione.

Ora il rinnovo E' una storia che non c'è stata, se non sui social, nueva aventura che adesso è solo ipotesi da sliding doors. Udine, che è provincia del calcio, gli ha garantito la Nazionale e in fondo, tra valutazione economica, ingaggio che sale, riconoscenza e dintorni, Rodri ha deciso di consegnare all'Udinese una posizione di forza nelle richieste che farà per cederlo in estate. "Il nostro numero 10, colonna della nazionale argentina, si lega, quindi, al club sino al 30 giugno 2024. Rodri, arrivato a Udine nell'estate 2016, ha collezionato sin qui 116 presenze in gare ufficiali con l'Udinese, realizzando 18 reti complessive tra campionato e Coppa Italia con il picco di 9 gol 9 assist fatti registrare nella passata stagione". Con orgoglio, numeri snocciolati dalla società dei Pozzo. Che adesso potranno tornare a far la voce grossa in futuro, scegliendo insieme a De Paul il colore del cuore che sarà.