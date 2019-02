Il Daily Telegraph: "La tempesta City in vetta alla Premier"

© foto di Tommaso Bonan

"La tempesta City torna in vetta". Questo il titolo dell'edizione odierna del Daily Telegraph, che dedica la prima pagina alla vittoria della squadra di Guardiola sul campo dell'Everton. Il City balza momentaneamente in testa alla classifica della Premier League a pari punti con il Liverpool. Nel finale di primo tempo, sulla punizione battuta sulla sinistra da David Silva, Laporte stacca alla perfezione di testa e batte imparabilmente Pickford. Nella ripresa la formazione di Guardiola crea altre occasioni e in pieno recupero arriva il definitivo 2-0 da parte di Gabriel Jesus in contropiede.