Il decreto rilancio e il potere assoluto nelle mani della FIGC: ecco cosa cambia

vedi letture

All'interno del "decreto Rilancio" è riapparsa una norma che potrebbe valere una mezza rivoluzione all'interno del calcio italiano. Una legge che renderebbe lo sport più autonomo e punta a essere utile per arginare gli eventuali ricorsi che arriveranno in estate in caso di stop definitivo ai campionati. In pratica, nel caso in cui la Federcalcio dovesse decidere il criterio "xy" per decidere promozioni e retrocessioni, la legittimazione sarebbe fortissima. Un tentativo di arginare un'estate infuocata dai vari ricorsi che non è esclusa dalle norme ma che sarà ristretta all'ex terzo grado della giustizia sportiva che dopo questo nuovo regolamento diventerebbe il primo e unico. Ci saranno solo 7 giorni per ricorrere e 15 per decidere, poi si potrà ricorrere solo sull'asse Tar-Consiglio di Stato. Il presidente federale in questo modo avrà molte più responsabilità ma avrà anche il governo al proprio fianco ed è per questo che, in gergo, questo nuovo articolo è già stato soprannominato: "Norma Gravina". A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.