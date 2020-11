Il Gallo Belotti alza la cresta e il Torino chiude i primi 45' avanti: Lazio sotto 2-1

Si chiude il primo tempo tra Torino e Lazio, con la squadra di Giampaolo avanti 2-1. Dopo il gol di Pereira - il primo con la maglia dei capitolini - i padroni di casa hanno trovato le due reti con Bremer e con Belotti. Biancocelesti poco propositivi, soprattutto dopo il penalty del Gallo: Inzaghi deve assolutamente cambiare qualcosa nel secondo tempo.

GOL E SPETTACOLO - I ritmi non sono elevati nei primi minuti di gioco e la squadra di Giampaolo ne approfitta per gestire il palleggio. La prima occasione capita sui piedi di Meité, ma la conclusione si perde sul fondo. Gli ospiti passano in vantaggio sulla prima vera azione offensiva: Muriqi lavora un bel pallone per Patric, che appoggia per Pereira, il tiro di prima intenzione è praticamente imparabile. Nemmeno il tempo di esultare per gli uomini di Inzaghi, la squadra di Giampaolo trova il pari con Bremer sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

TORO DI RIGORE - Al 24’ l’episodio che dà un’ulteriore svolta al match. Pereira commette fallo su Belotti al momento del tiro, per il direttore di gara non ci sono dubbi: calcio di rigore per i granata. Il Gallo va centrale, Reina intercetta ma non evita il gol. Dopo pochi minuti Verdi parte in contropiede, ma spreca tutto in un’azione tre contro uno: gran recupero di Luiz Felipe che evita il peggio. La Lazio non trova la reazione dopo la seconda rete incassata, i granata gestiscono e limitano i danni: si va nello spogliatoio con i padroni di casa avanti 2-1.

Segui la diretta testuale tra Torino e Lazio su TuttoMercatoWeb.com!