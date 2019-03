Il Gallo rialza la cresta. Belotti, il salto di qualità per prendersi la Nazionale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dieci reti in campionato le aveva realizzate in tutta la scorsa stagione, la peggiore tra quelle vissute con la maglia del Torino. Andrea Belotti, alla ventisettesima giornata, ha già raggiunto la doppia cifra grazie alla doppietta realizzata al Frosinone. L'ennesima prestazione da trascinatore conferma l'ottimo periodo di forma vissuto dal Gallo, sempre più centrale nello scacchiere di Mazzarri e fondamentale per le ambizioni europee del Toro, ormai lanciatissimo e attualmente quinto in classifica appaiato alla Roma, l'ultima formazione in grado di batterlo.

Nemmeno il tifoso più ottimista avrebbe potuto prevedere una situazione simile in estate: la squadra granata ha trovato una straordinaria solidità difensiva e riesce a vincere anche le partite più complicate, spesso crescendo nella ripresa. Sono sette i risultati utili consecutivi, in cui il Torino ha raccolto cinque vittorie, segnando nove gol e subendone solo uno, quello di Paganini nel match odierno, che ha interrotto l'imbattibilità di Sirigu dopo 599'. La scena, però, se l'è presa tutta il bomber di Calcinate, che adesso deve alzare l'asticella e diventare indispensabile anche in chiave azzurra. Spesso si parla di Belotti come l'unico vero centravanti italiano, il giocatore che può fare la differenza in campo internazionale per il modo in cui interpreta il ruolo e per la somiglianza con i grandi attaccanti del passato. Per Mazzarri è un leader, è il momento che lo diventi anche per la Nazionale. L'età è quella giusta, la piena maturità calcistica è stata raggiunta.