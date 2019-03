Il Gallo sveglia e fa volare il Toro: 2-1 al Frosinone, doppietta di Belotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terza vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime sette partite disputate, per il Torino di Walter Mazzarri. I granata espugnano lo Stirpe di Frosinone grazie a una doppietta di Belotti, che ribalta lo svantaggio maturato nel primo tempo. Il Frosinone, avanti al 45' grazie a Paganini, crolla nella ripresa e perde terreno nella corsa alla salvezza, mentre la classifica sorride agli ospiti, che agganciano momentaneamente la Roma.

ZAZA DAL 1', BARONI SCHIERA GORI E PAGANINI - Match fondamentale per entrambe le squadre, impegnate rispettivamente nella corsa alla salvezza e all'Europa. Baroni schiera i suoi con il 3-5-2, dove la sorpresa è rappresentata dall'impiego di Gori a centrocampo. Paganini e Molinaro occupano le corsie laterali, mentre davanti ci sono Ciano e Pinamonti. Anche Mazzarri opta per il classico 3-5-2, con Moretti al posto di Djidji e il rientro di Rincon in mezzo. In attacco è Simone Zaza a fare coppia con il Gallo Belotti.

PRIMO TEMPO DI MARCA CIOCIARA Come previsto, la sfida è tesa, caratterizzata da tanti duelli e un numero spropositato di interruzioni. Entrambe le formazioni sentono l'importanza della posta in palio, soprattutto il Torino, meno preciso e lucido rispetto a quello ammirato nelle ultime settimane. L'errore di Izzo dopo pochi minuti è sintomatico: il centrale regala a Gori un pallone pericolosissimo, ma il centrocampista si lascia ipnotizzare da Sirigu. I ragazzi di Mazzarri sembrano privi di idee e si lasciano sorprendere in contropiede dagli avversari. Paganini sfrutta un rapido capovolgimento di fronte e trova di nuovo la risposta del portiere ospite. Allo scadere della prima frazione, quando lo 0-0 sembra inevitabile, arriva il vantaggio dei padroni di casa: è lo stesso Paganini a sfruttare il corner di Ciano dalla destra e a trovare la deviazione vincente di testa. Si ferma così, dopo 599 minuti, l'imbattibilità di Salvatore Sirigu.

LA SVEGLIA DEL GALLO - Mazzarri si fa sentire negli spogliatoi, perché quello che rientra in campo è un altro Torino. I granata vanno subito vicini al pareggio: Belotti imbuca per Zaza, la cui conclusione è respinta con i piedi da Sportiello. Sulla respinta la sfera termina tra i piedi di Rincon, il cui destro a giro termina di un soffio a lato alla sinistra dell'estremo difensore di casa. Al 56', però, il Toro pareggia: Iago Falque, appena entrato in campo, pennella una punizione dalla sinistra per il terzo tempo di Belotti, che buca Sportiello.

SUPER-BELOTTI, CAMBI DECISIVI - La battaglia in campo continua. Il Torino, spinto dai tanti tifosi giunti allo Stirpe, prova a conquistare il bottino pieno e ci riesce grazie a un'altra rete da attaccante vero di Belotti. Il Gallo sfrutta la torre di Ola Aina (altro cambio azzeccato di Mazzarri) e in girata batte Sportiello. Baroni, a questo punto, si gioca il tutto per tutto e inserisce Ciofani al posto di Capuano, schierando contemporaneamente quattro punte (prima era entrato Trotta), ma è il Toro a sfiorare il tris con una straordinaria punizione di Iago Falque, che si infrange contro il palo. Al 93' Belotti in campo aperto sbaglia l'occasione per centrare la tripletta: poco male, perché finisce 1-2. È il settimo risultato utile consecutivo per i piemontesi, che volano in classifica e si candidano prepotentemente per un posto nelle prossime coppe europee.