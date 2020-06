Il Gallo torna a cantare: Belotti segna e sblocca Torino-Udinese. 1-0 granata

vedi letture

Andrea Belotti torna al gol. E porta in vantaggio il Torino: 1-0 sull’Udinese, al quarto d’ora della sfida salvezza. Tutto nasce da una ripartenza veloce degli uomini di Longo: Edera porta palla e poi apre a sinistra per il Gallo. Botta violenta sul primo palo, Musso devia col corpo ma non può fare nulla per evitare la rete. È il decimo gol in questo campionato per Belotti, che pochi minuti fa si era fermato, tanto da richiedere l’intervento dello staff sanitario granata. Ma ora alza la cresta e porta avanti i suoi: Torino-Udinese 1-0, segna Belotti.