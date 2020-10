Il giallo Chiesa: si avvicina alla Juventus ma stasera con la Samp è in campo

vedi letture

Nel pieno del mercato, nei giorni più intensi di questa sessione così particolare, per la Fiorentina arriva la Sampdoria. E come detto da Iachini, di partite si è parlato niente o quasi, visto che in città, ed in generale sui media calcistici, ha predominato nelle ultime ore il racconto delle tante trattative in corso, su tutte quella che potrebbe portare Federico Chiesa a diventare un nuovo calciatore della Juventus entro il 5 ottobre. Lo stesso Iachini, sulla scia di Commisso qualche giorno fa, ha dato anche buone percentuali sulla presenza del 25 viola questa sera, stimata al 90%: un numero elevato, che lascia spazio a poche dietrologie. Sottintende che per il tecnico il ragazzo sia pronto, e che un'eventuale assenza non dipenderà da lui. Anzi, di più: un'assenza di Chiesa, aggiungiamo noi, non lascerebbe spazio a troppe interpretazioni. In ogni caso, i più si attendono comunque la sua presenza dal 1' questa sera, a solcare la fascia destra della Fiorentina: una situazione un po' paradossale, e si corre sul filo del giallo più che del semplice caso di mercato, perché potrebbe essere l'ultima apparizione del figlio d'arte con la casacca viola indosso prima di accasarsi dalla Vecchia Signora. Per il suo allenatore rimane comunque insostituibile, ma per sua sfortuna il futuro non dipende direttamente da lui. In questa fase forse neanche troppo dalla Fiorentina, bensì dalla Juventus: incassata già in piena la volontà del giocatore, i bianconeri devono riuscire a piazzare almeno due addii di rilievo, che sia per eventuale incasso o pesante ingaggiato risparmiato, così da poter scrivere la parola fine su questa telenovela di mercato lunga già ben più di un anno con un'offerta complessiva che arrivi a sfiorare i 60 milioni di euro.