Il grande barbuto Hulshoff e il segreto dell'esplosione di De Ligt

Barry Hulshoff parlava poco, da calciatore. Sapeva ascoltare. Per questo è stato l'Adamo della Rivoluzione di Rinus Michels, il grande barbuto che era stopper e diventò regista arretrato insieme a Velibor Vasovic, Vasco capitano dell'Ajax, libero e trascinatore di quella macchina perfetta. Hulshoff è anche oggi il mentore, maestro e guida di Matthijs de Ligt, primo agente e uomo che si siede a ogni tavolo, a ogni riunione, a ogni discussione che riguardi il campione in odor di Juventus. Chiaro, il mercato, i numeri, le intermediazioni, il futuro, sono cosa che con fiducia è stata affidata alle sapienti mani di Mino Raiola. Ma tutto passa sempre anche da lui.

C'era un tempo in cui De Ligt sembrava vet Ligt, per una forma tutt'altro che atletica. Quindicenne, Hulshoff lo ascoltò e lo consigliò. Matthijs sviluppo, fisicamente. Diventò uomo prima degli altri, caratterialmente. Leader, i numeri e la carriera non mentono. Più giovane titolare dell'Ajax in una partita internazionale. Più giovane calciatore a disputare una finale di una competizione europea. Più giovane capitano ad aver disputato una fase a eliminazione diretta in Champions League. Miglior talento del futuro dell'Ajax, miglior sportivo di Amsterdam, miglior talento dell'anno in Eredivisie, Golden Boy, già nella squadra della stagione dell'ultima Champions e due anni prima in quella dell'Europa League. Una Coppa e un'Eredivisie da capitano.

De Ligt è l'uomo dei record. Hulshoff la sua ombra nascosta. Da calciatore, barca e capelli lunghi, fattezze di un giovane hippy. L'uomo di un paese libero prima degli altri, moderno nel pensiero e allora pure nel pallone. Era la Maginot ma pure il là del progetto di Michels. Era critico, sin troppo, col suo rendimento, e per questo non ha mai mancato di dare consigli e stilettate a De Ligt. Che da giovane uomo maturo ha saputo ascoltare, anche lui. Dal grande barbuto, l'uomo che lo ha saputo accompagnare a ogni passo della carriera.