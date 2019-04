© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Le parole di Leonardo Bonucci lasciano pensare che sia difficile essere ottimisti sul calcio italiano". Il Guardian accusa il centrale della Juventus dopo la gara di ieri, dopo le parole che hanno diviso al 50 e 50 le responsabilità degli ululati e dei buu a Moise Kean tra tifosi del Cagliari e l'attaccante. Il Guardian scrive. "In campo sono accadute scene tristi aggravate dalle parole di Leonardo Bonucci. Anche lasciando da parte l'ipocrisia di un tale commento da parte di un giocatore che dopo i gol invita i critici a lavarsi la bocca, questo è sembrato incredibilmente sconsiderato. Bonucci ha affermato di non aver sentito ululati prima del gol ma anche se non ce ne fossero stati, da quando in qua una celebrazione provocatoria giustifica l'abuso razzista?".