Risultato finale: Juventus-Roma 1-0 (35' Mandzukic)

Non sarà un bomber vecchia maniera, ma alzi la mano il tifoso della Juventus che si priverebbe adesso di Mario Mandzukic. Un attaccante totale che corre su tutto il fronte offensivo, suda e lotta con i compagni, fornisce assist preziosi e riesce anche a segnare un buon numero di gol. Pesanti, tra l'altro. Perché il croato anche questa sera ha messo la sua firma sulla vittoria juventina, abbattendo le resistenze della Roma con il colpo di testa vincente a 10' dalla fine del primo tempo. Un Mandzukic sempre più decisivo, dunque, che in questa stagione ha siglato otto gol in campionato collezionando inoltre tre assist. Ma, soprattutto, incidendo il suo marchio a fuoco contro le big quali Lazio, Napoli (doppietta ai danni dei partenopei), Milan, Inter e Roma. Alla SPAL e al Parma gli altri due gol in questo campionato, che vede la Vecchia Signora dominare in lungo e in largo. Anche grazie a Mandzukic, attaccante totale che - nonostante i successi in bacheca - ha sempre la giusta fame e la grinta necessaria per tagliare sempre nuovi traguardi.