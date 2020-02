Il Mail accusa la Juve: "Ko shock, crepe e dubbi nel progetto Sarri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Troppo peso sulle spalle di Cristiano Ronaldo, l'aiuto chiesto alle stelle anziane, un centrocampo frustrante, lento, leggero". L'apertura del Mail è dedicata alla Juventus e alle "crepe che iniziano a comparire in quella di Maurizio Sarri". La Vecchia Signora è prima in Serie A, agli ottavi di Champions League, ma il progetto inizia a subire ben più di una critica. Non solo in Italia, visto che pure in Inghilterra il ko di Verona fa rumore, così come il primato ora condiviso con l'Inter. La sconfitta contro l'Hellas è definita "shockante", l'esperienza di Sarri per adesso è definita "affetta da problemi cruciali, come la disconnessione tra la vecchia guardia e i nuovi arrivati".