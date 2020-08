Il millennial che viene dal Nord: la Sampdoria pronta ad accogliere Damsgaard

Sarà l’unico volto nuovo al raduno. Non sarà l’unico nuovo acquisto della Sampdoria. Mikkel Krogh Damsgaard è pronto ad iniziare la sua avventura all’ombra della Lanterna. Il giocatore conoscerà i nuovi compagni di squadra e mister Ranieri domani quando ci sarà il raduno in un hotel del centro città. Un blitz invernale della società blucerchiata con l’ufficialità dell’acquisto arrivata il 6 febbraio scorso, un mese prima del lockdown, e l’annuncio che il suo approdo in Liguria sarebbe arrivato solo all’inizio della nuova stagione. Il costo dell’operazione è stato importante, 6 milioni e mezzo girati al Nordsjaelland.

Undici reti in Danimarca - Vent’anni compiuti lo scorso 3 luglio, viene considerato fra i millennials più promettenti in patria. Esterno d’attacco dotato di grande velocità ma è anche in grado di giocare come seconda punta. Cresciuto nel Nordsjaelland quest’anno ha disputato 35 partite in prima squadra fra regular season e seconda fase di campionato per un totale di 2798 minuti. Numeri importanti per lui capace di realizzare 11 reti e sei assist per i compagni di squadra.

Il suo ruolo alla Samp - Ma come può collocarsi nella scacchiera di Claudio Ranieri? Il tecnico blucerchiato nella passata stagione ha spesso utilizzato il 4-4-2 con una parentesi anche col 4-3-1-2 passando anche al 5-4-1 in determinate partite post-lockdown. Damsgaard potrebbe essere utilizzato come esterno di un centrocampo a quattro elementi oppure in appoggio alla prima punta, verosimilmente Fabio Quagliarella, ma potrebbe anche essere inserito in un centrocampo a tre nel ruolo di mezzala. Detto, questo toccherà al tecnico romano trovare la posizione congeniale al norvegese che nella giornata di mercoledì ha già raggiunto Genova. Poi Mikkel Damsgaard sarà un giocatore della Sampdoria a tutti gli effetti.