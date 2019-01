© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Risultato finale, Empoli-Genoa 1-3 - 18' Kouamé (G), 62' Di Lorenzo (E), 69' Lazovic (G), 73' Sanabria (G)

La vittoria del Genoa porta il suo nome. Darko Lazovic è risultato preziosissimo per il successo conquistato al Castellani di Empoli, grazie al sinistro che al 70' ha rotto nuovamente l'equilibrio per poi servire l'assist a Sanabria per il 3-1 finale. Ora il serbo del centrocampo ligure non ha intenzione di fermarsi e, a 28 anni, vuole confermarsi a un ritmo importante per magari meritare la chiamata di un club con ambizioni superiori a quelli del grifone. Un motorino inesauribile per la formazione di Cesare Prandelli, capace di spaccare la gara in terra toscana e di trascinare la sua squadra ai tre punti che l'allontanano ulteriormente dalla zona calda della classifica. Ora il Genoa ha nove lunghezze in più sulla zona retrocessione, il merito è anche di Lazovic.