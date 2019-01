Il QS apre col Milan e mette nel mirino Higuain: "Pedala"

© foto di Simone Bernabei

"Pedala". Questo il titolo scelto dal QS per aprire la sua prima pagina. La squadra in questione è il Milan ed il giocatore Gonzalo Higuain. Leonardo nella giornata di ieri ha parlato pubblicamente dell'argentino con l'intento di fargli prendere le proprie responsabilità e di caricarsi la squadra sulle spalle. Sullo sfondo, per gennaio, resta però il Chelsea di Maurizio Sarri.