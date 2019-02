© foto di FOTO PHOTOVIEWS

Momento difficile per Luciano Spaleltti che rischia di lasciare l'Inter. Il QS infatti nella edizione odierna titola così: "Spalletti separato in casa, che scintille con Marotta e a Suning piace Conte". E ancora sottolinea il rapporto non idilliaco tra il tecnico e l'ex dirigente della Juve: "La sensazione è che l'arrivo di Marotta abbia innervosito Spalletti. L'ombra dell'ex ct è sempre più minacciosa ma non è l'unica: anche Simeone, Allegri e Mourinho sono fra i candidati alla successione di Spalletti".