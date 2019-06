Il QS sulla Fiorentina: "Caccia al bomber, i nomi del casting"

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante e il QS prova a fare i nomi del casting viola: "Tra Cutrone e Inglese c'è la sorpresa Puscas", scrive il quotidiano che prova a spiegare la caccia al nuovo bomber della squadra di Montella. Se infatti Ibrahimovic e Balotelli risultano delle suggestioni a tutti gli effetti, il nome preferito di Montella è quello che corrisponde a Cutrone che potrebbe lasciare il Milan per cercare più spazio mentre a Pradè piacciono anche Ounas e Inglese e soprattutto Schick, suo vecchio pallino che alla Roma non si è espresso nel migliori dei modi. Da tenere in considerazione anche il nome di Pavoletti del Cagliari e spunta anche il nome del giovane Puscas, di proprietà dell'Inter ma in prestito al Palermo.