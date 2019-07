Nelle pagine del QS si parla molto del mercato della Juventus e soprattutto di quello in uscita: "La Juventus deve cedere ma non lo dice. Dybala-PSG, Bonucci può partire", titola il quotidiano che poi spiega: "La Juve deve cedere, senza sbandierarlo ai quattro venti, come ha fatto l'Inter, la società del mega-investimento per de Ligt ha un tesoretto a disposizione che monetizzerà entro la fine del mercato per rientrare degli investimenti fatti e ridurre l'organico". I nomi per racimolare questo tesoretto sarebbero quelli di Paulo Dybala, valutato oggi 85 milioni secondo il QS e finito nel mirino del PSG, Alex Sandro che vale 45 milioni e avrebbe mercato, Bonucci che vale 28 milioni, Mandzukic che ne vale 18. E potrebbero andare via anche Matuidi e Khedira, con il caso Kean ancora da valutare.