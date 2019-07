© foto di J.M.Colomo

Aurelio De Laurentiis vuole accontentare Carlo Ancelotti, regalandogli il sogno James Rodriguez. Da Napoli, il rumor: il presidente vorrebbe stringere il colpo per portare il Bandido in azzurro già per gli ultimi giorni di Dimaro. Il sì di James c'è già da tempo e la gestione dei diritti d’immagine è questione già affrontata con l'agente Jorge Mendes, è da limare e definire.

L'accordo con il Real Napoli e Madrid discutono sulla formula, il cash dovrebbe essere di circa 42 milioni di euro, 35 la proposta azzurra. Il Napoli vorrebbe farla in prestito con obbligo di riscatto da dilazionare negli anni. Florentino vuole invece una cessione a titolo definitivo, subito, liberando James e incassando perché dopo un mercato ricco ha bisogno di far subito cassa per 300 milioni. Il colombiano è uno dei maggiori indiziati a lasciare subito Madrid. Ma alle condizioni del presidentissimo blanco.