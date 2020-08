Il ritorno alle origini ha fatto bene a Calhanoglu. Ora il Milan deve blindarlo

vedi letture

La difficile risalita del Milan verso il vertice del calcio italiano non passa solo dalla campagna acquisti, ma anche dai rinnovi di alcuni dei calciatori più importanti della rosa. Tra un anno scadranno i contratti di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, due elementi fondamentali e tra i più impiegati dell'ultimo triennio. Il turco, autore di 6 gol e 8 assist dopo il lockdown, è rinato grazie al ritorno alle origini: da trequartista ha visione di gioco, intuizione e intelligenza tattica, caratteristiche che ne fanno il punto di riferimento nel 4-2-3-1 di Pioli. E i rossoneri, ovviamente, non vogliono lasciarselo scappare proprio adesso che ha trovato gli stimoli giusti.