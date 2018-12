Risultato finale: SPAL-Empoli 2-2 - 5’ Kurtic (S), 24’ Caputo (E), 43’ Krunic (E), 67’ Kurtic (S)

Forse la continuità non è mai stato il suo forte, ma Jasmin Kurtic deve ripartire dalla prestazione e dalla doppietta contro l’Empoli per fare le fortune della SPAL. Il calciatore sloveno ha spaccato la partita, aprendo e chiudendo le marcature nell’anticipo del 14° turno di Serie A. Due gol di testa, uniti a una prestazione di sostanza e qualità contro l'Empoli che non ha saputo bloccare - nonostante la superiorità numerica nella ripresa - una delle fonti di gioco della SPAL. Una gara giocata con grande intelligenza e tanta voglia di fare, quella che non deve mancare mai per continuare su questa strada e per migliorare ulteriormente e per recuperare il tempo perso in passato. La reazione estense odierna porta la firma (e la testa) di Kurtic, un elemento che - vista la sua esperienza - sarà fondamentale nella corsa salvezza della compagine ferrarese.