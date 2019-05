Il Ropero e poi Dzemaili, Bologna sul 2-0 al 45' contro il Napoli

© foto di PhotoViews

Il Bologna rientra negli spogliatoi sul 2-0. Bene il Napoli in avvio di partita, poi la formazione felsinea ha sfruttato le chance da rete portandosi sul doppio vantaggio. Nella ripresa, servirà qualcosa di meglio da parte della squadra azzurra per tornare in gara.

Buone occasioni da rete. La salvezza già conquistata da una parte, il secondo posto blindato da tempo dall'altra. La gara in avvio è spezzettata e la prima occasione capita sui piedi dell'ex di turno, quel Verdi che hanno apprezzato in Emilia e la cui esplosione definitiva dalle parti di Castel Volturno non è ancora arrivata. La conclusione dell'ex felsineo termina tuttavia a lato di non molto, così come il tiro a giro dal limite di Insigne cinque minuti più tardi e il colpo di testa di Milik al 21'.

Risposta emiliana. Ancelotti si agita in panchina per le occasioni sciupate dai suoi, al contempo arrivano le prime azioni interessanti della squadra di Mihajlovic. Dijks si fa largo sulla sinistra e mette un pallone interessante al centro allontanato da Ghoulam, poi poco prima della mezzora Santander fa correre un brivido lungo la schiena di Karnezis con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Stesso discorso qualche istante dopo, con Lyanco abile a piazzare la palla su angolo di Pulgar ma c'è la pronta deviazione del portiere greco.

Orsolini sfiora la rete, poi il Ropero la sblocca. Stupenda l'azione felsinea al 38': Palacio dalla sinistra punta Malcuit e lancia la palla sul secondo palo, il giovane attaccante sorprende Ghoulam ma il suo colpo di testa incrociato termina sul fondo. E' solo il preludio al vantaggio, che arriva al 42'. L'autore dell'assist è ancora una volta Palacio, palla al centro che Santander sfrutta al meglio, sbucando alle spalle di Luperto. Colpo di testa vincente e Karnezis costretto a raccogliere la sfera dalla propria rete.

Dzemaili raddoppia. Ma non è tutto, perché il Napoli accusa il colpo in modo eccessivo. Il 2-0 per il Bologna arriva poco prima di rientrare negli spogliatoi, con lo svizzero che riceve palla da Santander e va in progressione fino al limite dell'aria: da lì l'ex di turno batte Karnezis con un sinistro sul secondo palo.