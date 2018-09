Il Ropero ha già conquistato Bologna

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il gol contro la Roma è stato il primo di una lunga serie". Lo ha assicurato nei giorni scorsi a TMW l'ex allenatore di Federico Santander, Stale Solbakken. Dopo la buona prestazione contro l'Inter e la rete ai giallorossi, il centravanti paraguaiano del Bologna si è confermato da entrambi i punti di vista. Oggi contro l'Udinese è stato il migliore in campo fino all'ingresso di Orsolini e ha anche trovato la via de gol, peraltro con una marcatura più che pregevole. Facendo impazzire il Dall'Ara e forse conquistandosi in via definitiva l'affetto dei tifosi rossoblù, reduci da una campagna acquisti giudicata tutto fuorché soddisfacente.

Una presenza pesante, lì davanti. In tutti i sensi: non lo chiamano il ropero, l'armadio, a caso. Impossibile da spostare, Santander s'è fatto carico di tutta la squadra, tenendola su nei momenti di difficoltà, non soltanto con la rete. Nella girandola dei centravanti a disposizione di Filippo Inzaghi, un posto sembra sempre più preso. Provate voi a smuoverlo, il Ropero Santander.