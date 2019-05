Il simposio spagnolo dell'Inter. Conte, Zhang e i primi confronti di mercato

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo l'ufficialità arrivata all'alba di quest'oggi, Antonio Conte ha preso il suo trolley e si è imbarcato su un aereo con destinazione Madrid. Con lui al gate era presente anche la dirigenza nerazzurra al gran completo: Steven Zhang, Giuseppe Marotta, Alessandro Antonello, Piero Ausilio e Dario Baccin. La delegazione interista è arrivata nella capitale spagnola prima di pranzo e lì ha incontrato anche il vicepresidente Javier Zanetti, già presente in loco dalla sera prima per impegni con la UEFA.

Il primo incontro con Zhang Jindong - Il gruppone nerazzurro, una volta atterrato a Barajas, si è diretto verso il centro di Madrid e nelle prossime ore, fra stasera e domani, è in programma un simposio al quale parteciperà anche il patron di Suning Zhang Jindong. Per il primo contatto, ufficiale e diretto, fra il nuovo allenatore ed il patron nerazzurro in arrivo direttamente dalla Cina per l'occasione.

Nel menù c'è anche il mercato - Inevitabilmente, dopo i convenevoli, l'attenzione si sposterà anche sul mercato in vista della prossima stagione. Il primo nome sulla lista dei dirigenti è quello di Federico Chiesa, talento della Fiorentina per il quale si sta prospettando un vero e proprio derby d'Italia con la Juventus. Anche se il nome ad oggi più caldo è quello di Edin Dzeko: l'accordo col bosniaco esiste già, ma per la fumata bianca servirà pattuire il giusto prezzo con la Roma. Quindi Romelu Lukaku: nella giornata di ieri il belga ha ribadito al Manchester United la voglia di partire per sposare la causa nerazzurra, ma per convincere i Red Devils a cedere il suo cartellino servirà probabilmente ancora un po' di tempo.