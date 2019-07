Il Times: Inter-Lukaku, distanza ridotta. L'affare può andare in porto

© foto di Dimitri Conti

Dopo le parole di Antonio Conte - che dalla tournée in Asia ha fatto intendere di non essere particolarmente soddisfatto del mercato fin qui portato avanti dal società - l'Inter continua comunque a muoversi e, stando al Times, la distanza per Romelu Lukaku si sarebbe notevolmente ridotta. Sessanta milioni di sterline, pari a circa 66,5 milioni di euro, più 15 di bonus (circa 16,5 al cambio attuale), per un totale di 83 milioni di euro. Questa, secondo le voci che arrivano da Londra, è la nuova offerta dei nerazzurri per portare a Milano il centravanti. Lo United vorrebbe 80 milioni di sterline, ma a questo punto, limando i dettagli, l'affare può andare in porto.