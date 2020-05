Il treno di Nizza pronto per l'Italia? Youcef Atal, chi è l'esterno nel mirino dell'Inter

vedi letture

La carriera di Youcef Atal è una storia di sorprese. Da giovane cresce nei due vivai più importanti in Algeria, Kabilye e USM Alger. Però la prima tappa europea è fuori dalle latitudini dei migliori prospetti: va in Belgio, al Kortrijk, che lo acquista dal Paradou dove nel frattempo aveva esordito tra i professionisti. Terzino e esterno alto, Atal è il prototipo del fludificante moderno come ha dimostrato al Nizza, dove si è affermato da subito sotto la guida di Patrick Vieira. Sa fare entrambe le fasi, spinge e difende, ha un dribbling da attaccante e una corsa da centometrista. Tutte caratteristiche che hanno portato il nazionale algerino a finire nel mirino delle grandi d'Europa.

In principio fu il Napoli La società azzurra, già un anno fa, è stata interessata all'algerino, valutato allora circa 15 milioni di euro, salvo poi virare su una soluzione interna come Giovanni Di Lorenzo dell'Empoli. A Nizza dal 2018, 14 presenze totali in stagione a causa di un crack al ginocchio che lo ha costretto a operarsi e a restar fuori oramai da dicembre, Atal è un nome che è tornato di moda per il mercato italiano.

Sul taccuino anche dell'Inter In Europa l'algerino piace a molti. In Italia anche all'Inter. Gli è stato proposto e il suo dossier è tra i primi nella lista di Ausilio e Marotta. Il prezzo era salito ma lo stop della Ligue 1 e la crisi economica del calcio internazionale, riporterà le valutazioni più in basso, compresa quella di Atal.

Nome: Youcef Atal

Nazionalità: Algeria

Data di nascita: 17 maggio 1996

Squadra: Nizza

Ruolo: Esterno destro