© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente ieri all'Olimpico, Roberto Mancini ha vissuto in prima persona l'infortunio di Nicolò Zaniolo nel corso di Roma-Juventus. Via Twitter il ct, che è stato di fatto il primo a puntare sul giovane talento giallorosso, convocandolo in Nazionale quando non aveva ancora esordito in Serie A, ha voluto mandargli un messaggio di supporto dopo la rottura del legamento crociato anteriore: "Forza Nicolò! Ti aspetto in campo più determinato che mai".