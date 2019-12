Il tweet di Buffon: "Stacco, vittoria e partita con significato particolare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluigi Buffon non poteva chiedere risultato migliore, per festeggiare la sua gara numero 647 in Serie A. Dopo la vittoria per 2-1 sulla Sampdoria, il portiere della Juventus ha commentato su Twitter: "Sempre più in alto. Stacco, vittoria e partita con un significato tutto particolare".