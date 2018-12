© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La scorsa estate c’erano dubbi sull’impatto di Cristiano Ronaldo in Serie A. L’arrivo del classe ‘85 nel nostro campionato aveva aperto il dibattito sul rendimento che avrebbe avuto l’ex Real Madrid con la maglia della Juventus. C’era chi sosteneva che il portoghese avrebbe tirato il freno a mano in campionato per concentrarsi sulla Champions, invece la classifica marcatori al termine del girone di andata parla da sola: CR7 ha siglato 14 gol, dopo aver saltato l’appuntamento con la rete nelle prime tre giornate. Dalla doppietta contro il Sassuolo, l’ex Pallone d’oro si è scatenato. Scalando posizioni fino a spodestare Piatek sul trono dei bomber. Una risposta netta e definita a chi lo ha accusato di essere troppo anziano e privo di motivazioni per incidere ancora, ma anche a chi dice che non avrebbe mai investito 100 milioni di euro soltanto per il cartellino di un 33enne. Il 2019, intanto, si aprirà con la caccia alla Champions: la Serie A, a fine dicembre, è praticamente già assegnata.