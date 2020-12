Il Kean parigino è già meglio di quello juventino. Icardi rischia davvero il posto, Mancini gongola

vedi letture

Quando rientrerà Mauro Icardi, Thomas Tuchel sarà chiamato a compiere una scelta difficile. L'ex capitano dell'Inter è stato riscattato in estate con il chiaro obiettivo di renderlo il nuovo Cavani (o Ibrahimovic), ovvero il punto di riferimento offensivo del Paris Saint-Germain. Maurito, però, ha giocato soltanto cinque partite dall'inizio della stagione, di cui quattro da titolare a cavallo tra metà settembre e inizio ottobre. Poi è arrivata la rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio, che lo ha frenato e ha consentito a Moise Kean di farsi strada nell'attacco dei parigini.

Giocare con i campioni è certo più facile, ma la personalità del ventenne azzurro ha stupito tutti in Francia. Tanto che adesso qualcuno si interroga se sia il caso o meno di toglierlo dall'undici titolare: sei gol in nove partite in campionato (l'ultimo ieri contro il Lorient), due reti e un assist in Champions League, dove ha impressionato meno ma comunque ha sempre cercato di aiutare la squadra. Otto centri in tutto, più di quelli realizzati nell'intera stagione in cui si fece conoscere con la maglia della Juventus, quella 2018-19. Allora furono sei in campionato, tutti concentrati tra marzo e aprile. e uno in Coppa Italia. Moise Kean ha abituato a esordi folgoranti, poi si è sempre "perso", tra capricci e fantasmi. Questa può essere l'occasione della vita: scendere in campo e crescere insieme ad alcuni dei calciatori più forti del Pianeta, per diventare finalmente grande e, chissà, trascinare la Nazionale già ai prossimi Europei.