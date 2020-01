Il ko di Diawara e il mercato della Roma è costretto a cambiare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Amadou Diawara è andato ko ieri nella gara contro la Juventus di Tim Cup. Dopo il consulto a Villa Stuart, sembra interessato il menisco esterno, quello già rotto in passato. Un crack che pesa tantissimo, in primis sul giocatore, e poi sulla società. Perché l'ex Napoli era il cardine e il perno della nuova Roma di Paulo Fonseca, il giocatore che l'ha rivoluzionata tatticamente e quello che ha acceso definitivamente la scintilla. Nel pomeriggio nuovo consulto col Prof.Mariani per capire i futuri sviluppi, intanto il ds Gianluca Petrachi e il CEO Guido Fienga dovranno cambiare strategia sul mercato.

Priorità mediano Due uomini per due posti. Jordan Veretout e Bryan Cristante, il ko di Nicolò Zaniolo ha definitivamente portato Lorenzo Pellegrini a giocare da trequartista. Gianluca Mancini è mediano solo adattato e adesso non servirà più solo un giovane, con Gonzalo Villar dell'Elche comunque primo nome più caldo per 5 milioni. Serve un giocatore pronto, che conosca il campionato e il ruolo. La dirigenza è in attesa di sviluppi da Villa Stuart ma Diawara rischia di star fermo da 2 a 3 mesi (in attesa di comunicati ufficiali). L'esterno d'attacco resta comunque un obiettivo, da Suso del Milan e Adnan Januzaj della Real Socieda a Javairo Dilrosun dell'Herta Berlino, i nomi non mancano. Ma la priorità ora è in mediana.