Il lavoro al contrario della Premier. C'è la data per la ripresa, il resto è in alto mare

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla ripresa della Premier League e spiega che al momento in Inghilterra i lavori procedono al contrario rispetto all'Italia. Si cerca una data: poi sarà il tempo di protocolli, aspetti sanitari, legali, assicurativi, stadi, calciatori, contratti. In primis le date: il fine settimane del 13-14 giugno. Tutto da veriicare, questi giorni permetterebbero però di terminare sia la Premier League che la FA Cup entro il 21 luglio, giocando in pratica ogni tre giorni. E gli allenamenti? Tutto in stand-by, le restrizioni sono fino al 7 maggio e poi si vedrà. Le squadre potrebbero, condizionale d'obbligo, rientrare per il 20 maggio.