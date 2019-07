Il lavoro difficile di Tare su Milinkovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra un mese si ricomincerà. Tornerà a parlare il campo, che giudicherà il lavoro svolto in estate dai 20 direttori sportivi delle squadre di Serie A. E quello di Igli Tare, adesso, è più difficile che mai. Dopo l’ottimo inizio di luglio, con 4 nuovi acquisti subito pronti per lavorare in ritiro con Inzaghi, le manovre della Lazio sono ferme. Stand-by c’è scritto a Formello. Facile capire il motivo, che risponde al nome di Milinkovic-Savic. Intorno a lui ruota tutto. Per questo, vista la sua importanza, Tare non potrà sbagliare. Nonostante sia uno dei dirigenti migliori in circolazione, deve districarsi tra tanti ostacoli e imprevisti. In primis bisogna aspettare l’offerta ufficiale del Manchester United (PSG si è defilato), con l’accordo che già sarebbe stato trovato: 75 milioni di euro con i bonus fino ad arrivare alla soglia dei 90. Il giorno X potrebbe essere oggi, domani oppure l’8 agosto, data della chiusura del calciomercato inglese. Con un occhio, quindi, il disse laziale attende novità sponda Old Trafford. Con l’altro, però, guarda verso il futuro, perché il club ha l’obbligo di non farsi trovare impreparato. Sarebbe un errore troppo grave per una società che vuole andare in Champions, considerando che il serbo è al centro delle voci di un possibile trasferimento da due anni. Tare ha studiato già dei profili (ne arriveranno due) ma ovviamente prima di accelerare deve attendere il trasferimento dell’ex Genk.

Ed ecco la seconda difficoltà: l’eventuale sostituto (così come la sua squadra di appartenenza) non potrà aspettare all’infinito. Per esempio su Yacizi c’è forte il Lille, che lo vuole al posto di Pepe (verso l'Arsenal). Il fattore tempo diventa cruciale. Determinante. Un occhio verso l’Inghilterra, dicevamo, l’altro altrove. Una mano verso Milinkovic, l’altra tesa verso i due mister X prescelti. Cercando di tenerli ben stretti, di non mollare la presa, almeno fino all’inizio della Premier League. Oltre al turco sopracitato, nella lista c’è Szoboszlai del Salisburgo, altro talento emergente dal valore di 20 milioni. Ma l’eventuale nome, però, potrebbe ancora non essere uscito: Tare è un maestro a tenere segrete le trattative. A Roma non si parla d’altro, è il tema più caldo. Tra un mese si ricomincia, c’è anche il derby alla 2° di campionato. Se le pressioni erano già alte, dopo il sorteggio del calendario sono impennate. Di tempo ancora ce n’è, ma non troppo.